Полосу препятствий могут создать для участников «Боевого братства» в Пскове

17:43, 17 апреля 2024, ПАИ

Полосу препятствий хотят создать для участников «Боевого братства» с помощью грантовых средств. Об этом рассказал руководитель регионального отделения Псковского областного отделения Всероссийской организации Александр Кривотулов на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«У нас за ДОСААФом есть площадка, там мы планируем сделать полосу препятствий. Мы понимаем, что этой площадки, если мы ее сделаем, хватит не только для наших ребят, но и для юнармейцев, и для центра «Воин» – это будет интересная история для развития ребят», – отметил Александр Кривотулов.

«Боевое братство» занимается патриотическим воспитанием молодёжи и допризывной подготовкой по различным направлениям, в том числе медицинско-тактической, инженерной, десантной и другими видами, рассказал он.

На эти занятия приходят школьники из различных учреждений Пскова, юнармейцы, кадеты и другие молодые люди, отметил Александр Кривотулов. При том перед началом занятий ребятам рассказывают о подвиге героев-десантников.

«Кроме того, мы организовываем занятия по боксу и борьбе. Причём зачастую даже интереснее работать с трудновоспитуемыми ребятами – они к нам приходят, знакомятся. Я всегда их приглашаю к нам. Ведь главное то, что с ними можно работать, разговаривать и общаться», – обратил внимание руководитель регионального отделения «Боевого братства».