Недобросовестный подрядчик сорвал сроки капремонта Псковской межрайонной больницы

17:40, 17 апреля 2024, ПАИ

Сорвавшего сроки капремонта Псковской межрайонной больницы подрядчика внесли в реестр недобросовестных. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Компания ООО «Техно-Строй» должна была выполнить капитальный ремонт Псковской межрайонной больницы. Однако подрядчик сорвал сроки выполнения этих работ.

В связи с этим суд привлек директора организации к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Ему назначен штраф в размере более 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Псковской области внесли в РНП более 40 подрядчиков.