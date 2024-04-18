«Движение первых» намерено увеличивать количество участников в Псковской области

11:10, 18 апреля 2024, ПАИ

О развитии «Движения первых» в Псковской области рассказала председатель совета регионального отделения организации Мария Тучак на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Движение первых» – организация, которая, может быть, не так давно организована, тем не менее ведет активную деятельность по 12 направлениям. В их числе и спорт, и наука, и культура, в том числе патриотическое воспитание», – отметила Мария Тучак.

У «Движения первых» есть ряд флагманских проектов, подчеркнула она. В этом году организация реализует как федеральные, так и региональные проекты. «В региональных проектах у нас есть семейный фестиваль, посвященный Году семьи, спортивный фестиваль, методический сбор для работы с муниципальными координаторами, советниками, с наставниками для детей в школах», – сказала она.

Помимо того, в ближайшее время стартует региональный этап «Зарница 2.0», отметила Мария Тучак. «В данный момент в муниципальных этапах у нас уже зарегистрировано более 3 тысяч школьников. В середине мая у нас будет проводиться региональный этап, и далее пройдут окружной и федеральный этапы всего проекта, куда, возможно, попадут наши ребята», – поделилась она.

Также недавно в регионе завершился проект «Пилоты будущего». «Ребята смогли сразиться в пилотировании на симуляторах. Ребята из нескольких районов – девять команд – приехали в Псков, чтобы сразиться в региональном этапе. И две команды вышли на федеральный этап, который пройдет в Москве», – отметила Мария Тучак.

Более того, движение запланировало ряд мероприятий к 9 Мая. Среди них – «Окна Победы» и «Классика Победы», во время которого участники смогут поделиться своим творчеством, рассказать стихи, спеть песни или коллективно принять участие в театральной постановке.

Сейчас движение ориентируется на увеличение количества его участников. «На самом деле цифра участников подвижная, на сегодняшний момент даже трудно её назвать – она меняется каждую секунду, пока ребята регистрируются на мероприятия. На данный момент у нас зарегистрировано 157 первичных отделений на базе школ и различных учебных заведений и 20 местных отделений», – заключила Мария Тучак.