Более 90 человек обратились из-за укусов клещей в псковскую инфекционку с начала весны

21:12, 17 апреля 2024, ПАИ

С начала весны в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу обратились 93 человека, пострадавших от укуса клеща. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Из них 30 поступили в филиал «Великолукский». Положительные результаты оказались в 42 случаях – это порядка 45 % от общего числа обследованных клещей. 38,7 % были носителями боррелиоза, 6,5 % – эрлихиоза.

«В связи с нарастающей активностью клещей и увеличением числа случаев боррелиоза призываем каждого соблюдать меры безопасности. Пожалуйста, будьте бдительны во время прогулок по лесам, паркам и даже по собственным участкам. Не забывайте использовать репелленты, носить защитную одежду в лесу, а также внимательно осматривать кожу после посещения мест, где могут обитать клещи. Раннее обнаружение и своевременное лечение боррелиоза играют ключевую роль в предотвращении серьёзных последствий этого заболевания», – подчеркнули в больнице.