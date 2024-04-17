Международный день памятников отмечается сегодня
Международный день памятников и исторических мест отмечается в мире ежегодно 18 апреля, сообщает calend.ru.
Этот день, который также известен как День всемирного наследия, установила в 1982 году Ассамблея Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО.
Праздник отмечается с 1984 года для того, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.
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