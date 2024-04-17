Международный день памятников отмечается сегодня

07:11, 18 апреля 2024, ПАИ

Международный день памятников и исторических мест отмечается в мире ежегодно 18 апреля, сообщает calend.ru.

Этот день, который также известен как День всемирного наследия, установила в 1982 году Ассамблея Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО.

Праздник отмечается с 1984 года для того, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

Ранее сообщалось, что более 27 миллионов рублей направят на благоустройство воинских захоронений в Псковской области.