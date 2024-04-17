Операторов связи в России хотят обязать сообщать клиентам об изъятии телефонных номеров

07:34, 18 апреля 2024, ПАИ

Операторов мобильной связи в России хотят обязать заранее сообщать россиянам об изъятии телефонных номеров. С этой инициативой к главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет газета «Известия».

Известно, что на данном этапе SIM-карты блокируют, а затем передают номера другим людям, если россияне не пользовались в течение какого-то времени услугами связи.

В документе, составленном депутатом, говорится, что договоры с абонентами, которые не выходили в сеть более шести месяцев, могут быть расторгнуты в одностороннем порядке без уведомления гражданина. А изъятый номер, в свою очередь, может попасть в торговый оборот и оказаться у злоумышленников.

Преступники же могут выяснить имя предыдущего владельца и получить доступ, например, к его банковским аккаунтам, аккаунтам в соцсетях, к государственным сервисам, обращает внимание Борис Чернышов.

В свою очередь, он просит рассмотреть возможность внесения поправок. По его словам, операторы обязаны запрашивать у самих клиентов данные для альтернативной связи на случай блокировки симки.

Ранее сообщалось, что покрытие сотовой связью улучшилось в России.

Кроме того, россиян предупредили о новой мошеннической схеме.