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Общество

Покрытие сотовой связью улучшилось в России

Покрытие мобильного интернета в России во втором полугодии 2023-го улучшилось. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные крупнейшего в мире измерителя скорости и доступности мобильного интернета Ookla.

Интегральный коэффициент Coverege Score, характеризующий покрытие, который компания рассчитывает для российских федеральных операторов, вырос у всех четверых. Максимальный он у «Мегафона» – 666 (увеличение ко второму полугодию на 4,3%). Далее в списке идёт МТС с 571 (плюс чуть менее 1%), Tele2 (541 – прирост на 23,5%) и «Билайн» (плюс 4,1% до 430).

При расчёте учитывается общая география работы сети оператора, а также стандарты связи, с помощью которых пользователи выходят в интернет. Также здесь отмечают и долю, которую сети конкретного оператора занимают в общем покрытии России сотовыми сетями.

Кроме того, по данным измерителя, за год в России сократилось количество «мёртвых зон», в которых вообще не было никакой сотовой связи. Также уменьшилось и количество мест, где не было интернета или он работал медленно.

Напомним, что в 2023 году более трёх тысяч жителей из 20 малых населённых пунктов Псковской области получили доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету. Кроме того, в 2024 году в Псковской области установят десять вышек.

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