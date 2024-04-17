У 16% псковичей спрашивали, за чей счёт они учились в вузе

08:59, 18 апреля 2024, ПАИ

Как часто у молодых специалистов в Пскове спрашивают, за чей счет они обучались в вузе, выяснили аналитики. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Большему количеству рекрутеров не важно, как учились молодые специалисты: за деньги или за счёт бюджета (так ответили 69% опрошенных). Всего 1 из 10 менеджеров по подбору персонала выясняет у каждого выпускника высшего учебного заведения, пришедшего на работу, как он обучался.

Помимо того, ещё 21% рекрутеров интересуется формой обучения лишь у некоторых кандидатов. Такое возникает, когда есть несоответствие знаний, навыков с уровнем полученного образования, отмечают аналитики.

Притом с таким вопросом приходилось сталкиваться каждому шестому молодому специалисту (16%). Причём юношей спрашивали об этом чаще, чем девушек (18 и 14%).

Ранее сообщалось, что выпускникам вузов без опыта работы рады почти 70% псковских компаний.