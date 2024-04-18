Перечень жизненно важных препаратов расширился в России

11:39, 18 апреля 2024, ПАИ

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) расширился в России, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В обновлённый перечень попали три комбинированных препарата для лечения различных вирусных и бактериальных инфекций и инфекционно-воспалительных заболеваний и два новых лекарства для пациентов с рассеянным склерозом. Также эти медикаменты пополнили перечень препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.

Всего в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов более 800 медикаментов. Препараты для лечения высокозатратных нозологий пациентам выдаются бесплатно.