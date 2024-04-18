Самые дотошные соискатели в Пскове – аналитики, снабженцы и юристы

11:39, 18 апреля 2024, ПАИ

Наиболее скрупулёзно в Пскове к поиску работы подходят аналитики – девять из 10 тщательно проверяют имидж работодателя, прежде чем отправить резюме, следует из данных опроса SuperJob.

Очень дотошны менеджеры по закупкам – 87% опрошенных изучают информацию о работодателе – и юристы – 85%. Не надо тратить своё время на компанию, если она задерживает зарплату или в ней нет дружного коллектива, считают опрошенные.

Среди представителей профессий, чья бдительность ниже средней по рынку, — медицинские сестры (68%), учителя (70%) и продавцы (71%).

Ранее сообщалось, что у 16% псковичей спрашивали, за чей счёт они учились в вузе.