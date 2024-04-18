Михаил Васильев дал совет представителям НКО

12:06, 18 апреля 2024, ПАИ

Председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев дал совет представителям некоммерческих организаций во время круглого стола на площадке медиацентра ПАИ.

«Нельзя быть уверенным, что грант можно на 100% получить – это всегда конкурс, определённая вилка возможностей. Не нужно рассчитывать на 100%-е получение, нужно жить исходя из своих ресурсов и возможностей, а грант – это как некое дополнение и возможность», – отметил он.

По его словам, для грантовых экспертов важны социальная значимость составленного проекта и сумма средств на количество людей, которые будут в него привлечены.

Кроме того, врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев подчеркнул, что НКО ежегодно привлекает в региональный бюджет большое количество средств для достижения различных задач. «Ежегодно эта сумма превышает 100 млн рублей. В этом, безусловно, есть заслуга наших НКО. Большим подспорьем для этого является в том числе наш проектный офис, который помогает в проработке заявок на гранты, коих огромное количество как федеральных, так и региональных», – сказал он.

Дмитрий Яковлев также напомнил, что сейчас продолжается грантовый конкурс от «Росмолодёжи».