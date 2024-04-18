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Александр Седунов: Просветительская работа Владимира Мединского играет большую роль в сохранении российской истории

Работа, которую проводят Российское военно-историческое общество в Псковской области и его руководитель, помощник президента Владимир Мединский, особенно актуальна для региона, заявил исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, кандидат исторических наук Александр Седунов.

Александр Седунов: «Работа, которую проводят Российское военно-историческое общество в Псковской области, особенно актуальна для нашего региона». Фото: ПАИ

«Я считаю, что та работа, которая проводится Российским военно-историческим обществом и его руководителем, очень актуальна для Псковской области. Имя Александра Невского навсегда связано с нашим регионом, с Псковом, с Чудским озером. И не только просвещение, не только исследование, но и воспитание детей, студентов, всех интересующихся имеет важное значение для нашей истории и для нашей страны», – подчеркнул Александр Седунов.

Кроме того, особенно важно, что Российское военно-историческое общество инициировало и поддержало установку памятника в Самолве, сказал он. «И сегодняшний визит Владимира Ростиславовича, те конференции, которые проводятся на территории региона военно-историческим обществом и нашим филиалом, подчёркивают и внимание к Пскову, и значимость не только большого великого человека – одного из самых знаковых символов нашей страны Александра Невского, но и всех мероприятий, связанных с этой большой датой», – обратил внимание Александр Седунов.

Помимо того, он отметил важность просветительской работы, которую проводят Владимир Мединский и военно-историческое общество.

«Я думаю, что особенно для детей эта просветительская работа, которую ведёт Владимир Ростиславович, имеет большое значение. Она помогает услышать авторскую позицию, точку зрения, комментарии к значимым событиям, которые не всегда можно найти на страницах учебников и книг. Ему всегда можно задать вопрос, пообщаться на конференциях и послушать цикл о российской истории – это всё более чем важно для нашей современной России», – заключил Александр Седунов.

Напомним, что сегодня, 18 апреля, отмечается День воинской славы – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. В этот день помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский побывал с рабочим визитом в Псковской области. В частности, он возложил цветы к памятнику в Самолве и принял участие в круглом столе.

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