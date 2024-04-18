Александр Седунов: Просветительская работа Владимира Мединского играет большую роль в сохранении российской истории

21:00, 18 апреля 2024, ПАИ

Работа, которую проводят Российское военно-историческое общество в Псковской области и его руководитель, помощник президента Владимир Мединский, особенно актуальна для региона, заявил исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, кандидат исторических наук Александр Седунов.

«Я считаю, что та работа, которая проводится Российским военно-историческим обществом и его руководителем, очень актуальна для Псковской области. Имя Александра Невского навсегда связано с нашим регионом, с Псковом, с Чудским озером. И не только просвещение, не только исследование, но и воспитание детей, студентов, всех интересующихся имеет важное значение для нашей истории и для нашей страны», – подчеркнул Александр Седунов.

Кроме того, особенно важно, что Российское военно-историческое общество инициировало и поддержало установку памятника в Самолве, сказал он. «И сегодняшний визит Владимира Ростиславовича, те конференции, которые проводятся на территории региона военно-историческим обществом и нашим филиалом, подчёркивают и внимание к Пскову, и значимость не только большого великого человека – одного из самых знаковых символов нашей страны Александра Невского, но и всех мероприятий, связанных с этой большой датой», – обратил внимание Александр Седунов.

Помимо того, он отметил важность просветительской работы, которую проводят Владимир Мединский и военно-историческое общество.

«Я думаю, что особенно для детей эта просветительская работа, которую ведёт Владимир Ростиславович, имеет большое значение. Она помогает услышать авторскую позицию, точку зрения, комментарии к значимым событиям, которые не всегда можно найти на страницах учебников и книг. Ему всегда можно задать вопрос, пообщаться на конференциях и послушать цикл о российской истории – это всё более чем важно для нашей современной России», – заключил Александр Седунов.