День открытых дверей в сфере здравоохранения проходит в Псковской облбольнице

15:32, 18 апреля 2024, ПАИ

На базе Псковской областной клинической больницы проходит первый общеобластной день открытых дверей в сфере здравоохранения, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Выпускники 9 и 11 классов Пскова узнают о вакансиях и работе в 17 медицинских организациях, которые заявились на мероприятие. Школьникам расскажут о возможностях для работы, карьеры и развития, мерах поддержки, условиях трудоустройства.

Ранее сообщалось, что комитет по здравоохранению объявил о шести вакансиях главврачей в районных больницах Псковской области.