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Общество

Псковские курсанты стали донорами крови

Руководитель и курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России стали донорами крови. Акцию провели в преддверии дня донора, который ежегодно отмечается 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Акция «Для добра не нужен повод» проводится в Псковском филиале Университета ФСИН России уже второй год. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев отметил, что цель мероприятия – помочь в спасении жизней.

«На Псковской областной станции переливания крови всё хорошо организовано, медперсонал очень внимательный», – поделилась семья курсантов Старовых – Дмитрий и Полина, которые приняли участие в акции впервые.

В пресс-службе подчеркнули, что акция «Для добра не нужен повод» проводится в Псковском филиале Университета ФСИН России уже второй год. С каждой новой акцией количество участников растёт.

Ранее сообщалось, что в Псковской области живут 23 семейные династии доноров.

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