Борис Елкин поздравил псковичей с годовщиной победы в Ледовом побоище

18:16, 18 апреля 2024, ПАИ

Годовщина победы в Ледовом побоище отмечается сегодня, 18 апреля. С этим знаменательным днём поздравил псковичей глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

О Дне воинской славы России, который напоминает о мужестве и героизме предков в борьбе за свободу и независимость страны, рассказал глава Пскова.

«Для псковичей это особенная дата. Именно на нашей земле состоялась судьбоносная битва русских воинов Александра Невского с немецкими рыцарями. И именно поэтому у нас особо почитают этого талантливого полководца. Поздравляю псковичей с этим знаменательным событием. Желаю здоровья и благополучия во всех начинаниях. Пусть подвиги героев нашей страны навсегда останутся в памяти и служат примером для нынешних и будущих поколений защитников Отечества», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что торжественный митинг в честь Дня воинской славы проходит у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе.