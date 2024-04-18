Борис Елкин поздравил псковичей с годовщиной победы в Ледовом побоище
Годовщина победы в Ледовом побоище отмечается сегодня, 18 апреля. С этим знаменательным днём поздравил псковичей глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
О Дне воинской славы России, который напоминает о мужестве и героизме предков в борьбе за свободу и независимость страны, рассказал глава Пскова.
«Для псковичей это особенная дата. Именно на нашей земле состоялась судьбоносная битва русских воинов Александра Невского с немецкими рыцарями. И именно поэтому у нас особо почитают этого талантливого полководца. Поздравляю псковичей с этим знаменательным событием. Желаю здоровья и благополучия во всех начинаниях. Пусть подвиги героев нашей страны навсегда останутся в памяти и служат примером для нынешних и будущих поколений защитников Отечества», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что торжественный митинг в честь Дня воинской славы проходит у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе.
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