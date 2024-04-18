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Общество

Митинг в честь годовщины победы в Ледовом побоище проходит на горе Соколихе

Торжественный митинг в честь Дня воинской славы проходит у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе, передает корреспондент ПАИ.

Митинг в честь годовщины победы в Ледовом побоище проходит на горе Соколихе. Фото здесь и далее: ПАИ

В мероприятии принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин и глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Также на митинге собрались ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Псковского гарнизона, представители органов государственной власти и местного самоуправления, члены общественных и молодежных организаций, духовенство, студенты, школьники, жители Пскова и Псковского района.

В память о выдающемся сражении военнослужащие возложили к памятнику дружине Александра Невского гирлянду славы, а участники митинга – цветы.

Напомним, что сегодня, 18 апреля, отмечается День воинской славы – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

  • Митинг в честь годовщины победы в Ледовом побоище проходит на горе Соколиха
    Фото: ПАИ
  • Митинг в честь годовщины победы в Ледовом побоище проходит на горе Соколиха
    Фото: ПАИ
  • Митинг в честь годовщины победы в Ледовом побоище проходит на горе Соколиха
    Фото: ПАИ

Добавим, что в этот день в Псковскую область с рабочим визитом прибыл помощник президента, руководитель РВИО Владимир Мединский. В частности, он возложил цветы к мемориалу «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве. Кроме того, сегодня перед памятником высадили крымскую сосну.

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