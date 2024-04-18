Участники экологического фестиваля «Чистый город» очистили набережную Милёвки в Пскове от мусора

20:02, 18 апреля 2024, ПАИ

В Пскове в рамках экологического фестиваля «Чистый город» прошёл мастер-класс по раздельному сбору мусора, а после него – субботник по уборке территории парка реки Милёвки в Пскове. Мероприятия прошли сегодня, 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе детской экологической библиотеке «Радуга» Централизованной библиотечной системы Пскова.

Напомним, что на этой неделе в детской экологической библиотеке «Радуга» Централизованной библиотечной системы Пскова при поддержке управления культуры администрации города проходит экологический фестиваль «Чистый город», в котором участвуют представители Росприроднадзора, городского пространства «Экопрактика», АНО «Институт переработки вторсырья», АНО «Экомир», экоблогер, «Миссис бизнес-экология Псков и Псковская область», руководитель проекта «Зелёные инициативы» Светлана Бринюк, а также друзья и партнёры библиотеки с завода «Титан-Полимер».

Этот фестиваль приурочен к Всемирному дню Матери-Земли (Международный день Земли), который отмечается 22 апреля. Четверг по уже сложившейся традиции псковских библиотечных экологических фестивалей стал Днём чистоты.

Сначала блогер и экоактивист Светлана Бринюк рассказала читателям «Радуги» о книге Смита Майка «Суперракета». Это экологическая сказка, в которой объясняется, почему меняется климат, как связана с этим деятельность человека и как люди могут уменьшить свой углеродный след (например, стараться включать свет по необходимости, не заряжать телефон дольше нужного, больше передвигаться пешком или на велосипеде).

Участники встречи также поучились распределять отходы по категориям, чтобы их можно было отправлять на переработку. А после отправились в парк реки Милёвки и общими усилиями всего за один час очистили его от зимнего мусора. Этот субботник прошёл в рамках городского месячника благоустройства. Помощь в его организации библиотеке «Радуга» оказал депутат Псковской городской Думы по 15-му округу Денис Иванов. К библиотечному субботнику также присоединились партнёры «Радуги» – сотрудники псковского завода «Титан-Полимер» и члены отряд «Ольгинского десанта» «Юность».

Завтра в библиотеке «Радуга» состоится мастер-класс «Рыбология» партнёров библиотеки – городского пространства «ЭкоПрактика». 21 апреля гости библиотеки смогут кастомизировать свою одежду вместе с художницей Анастасией Литвиновой. А 22 апреля библиотекари приглашают малышей на мастер-класс по изготовлению игрушки из вторсырья. 21 апреля в библиотеке также состоится своп-вечеринка «Поменяйся», во время которой читатели «Радуги» не только узнают новое о ресурсосбережении, но и смогут обменять ставшие ненужными вещи или пожертвовать их нуждающимся.