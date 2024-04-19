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Общество

Михаил Ведерников: Команды муниципалитетов Псковской области сделали серьёзный прорыв

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников мероприятия, посвящённого Дню местного самоуправления. Оно проходит в ДК посёлка Родина Псковского района в пятницу, 19 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор Псковской области в том числе вручил сотрудникам местного самоуправления региональные награды. Фото: ПАИ

Команды муниципалитетов Псковской области сделали серьёзный прорыв и улучшили свой профессиональный уровень, подчеркнул глава региона.

«Вы успешно используете все новые инструменты – национальные проекты, ТОС, голосование по благоустройству, развитие сотовой связи. В Псковской области всё это хорошо работает и находит прямое отражение в нашей жизни», – сказал Михаил Ведерников.

По его словам, правительство области, Псковское областное Собрание, активные жители каждого муниципалитета работают в тесной связке. «Говоря о нашей команде, надо помнить, что мы вместе реализуем решения нашего президента. Прошедшие выборы показали всю эту общность, и нет сомнений, что у нас впереди ещё много побед и много работы», – обратил внимание губернатор.

При этом глава региона отметил, что созданные муниципальные округа в области позволяют отдавать многие задачи на аутсорсинг, а это экономит время, деньги и оберегает от серьезных ошибок из-за банального отсутствия необходимых компетенций на метах, подчеркнул Михаил Ведерников.

Однако в некоторых муниципалитетах есть проблема – отсутствие притока молодых специалистов. «Для решения этой проблемы со следующего года мы запускаем программу «Земский муниципальный служащий». Это и региональные стипендии, проезд к месту работы, единовременные выплаты, предоставление жилья. Также будет действовать программа, которую мы назвали «Псковский гектар». По ней востребованным специалистам при определенных условиях будут выделены безвозмездно земельные участки. Также они будут выделены при таких же условиях и для сельского хозяйства», – рассказал губернатор.

Планируются, что конца года программы будут готовы, осмечены, чтобы в начале 2025 года они уже были запущены в работу, сказал он. «Работа в местном самоуправлении – это непростой труд, но с каждым годом инструментарий расширяется. В новый этап развития страны, в новый срок президента мы входим сильной, компетентной, дружной командой. Спасибо за верность родной стране и за стремление сделать жизнь наших граждан комфортной», – заключил Михаил Ведерников.

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