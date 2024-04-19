Псковичка похитила спиртное из магазина
Росгвардейцы в Пскове задержали подозреваемую в краже алкоголя из гипермаркета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Сегодня, 19 апреля, росгвардейцы получили сообщение, что из гипермаркета на улице Труда в Пскове поступил сигнал «тревога». Они прибыли на место и задержали 52-летнюю псковичку, которая украла из торгового зала спиртное.
По факту хищения проводится проверка.
Кроме того, алкоголь похитил 62-летний великолучанин.
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