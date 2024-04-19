Псковичка похитила спиртное из магазина

17:36, 19 апреля 2024, ПАИ

Росгвардейцы в Пскове задержали подозреваемую в краже алкоголя из гипермаркета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сегодня, 19 апреля, росгвардейцы получили сообщение, что из гипермаркета на улице Труда в Пскове поступил сигнал «тревога». Они прибыли на место и задержали 52-летнюю псковичку, которая украла из торгового зала спиртное.

По факту хищения проводится проверка.

Кроме того, алкоголь похитил 62-летний великолучанин.