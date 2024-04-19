Валентина Понизовская: Развитию местного самоуправления придается всё большее значение

14:46, 19 апреля 2024, ПАИ

Системе развития местного самоуправления в последнее время придается все большее значение на всех уровнях власти, сказала председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская на мероприятии, посвящённом Дню местного самоуправления. Оно проходит в ДК посёлка Родина Псковского района в пятницу, 19 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Приятно отметить, что впервые президент учредил звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Наша работа – это не просто работа – это ежедневное служение нашим людям, это проблемы, которые проходят через сердце. Мы работаем не потому, что за это заплатят или похвалят, мы так работаем потому, что по-другому не умеем», – подчеркнула она.

Валентина Понизовская также добавила, что всех муниципальных служащих объединяют цели и задачи, поставленные лидерами.

«Одна из важных задач на сегодняшний день – задача, которую нам трактует время, в котором мы живем, – это объединиться вокруг наших лидеров, объединить всех наших жителей, для того чтобы мы могли дать отпор как внешним, так и внутренним угрозам. Мы единая команда, мы всегда работали и будем работать для блага нашего региона», – сказала она.

В рамках мероприятия глава Красногородского муниципального округа также вручила грамоты ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».