Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Валентина Понизовская: Развитию местного самоуправления придается всё большее значение

Системе развития местного самоуправления в последнее время придается все большее значение на всех уровнях власти, сказала председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская на мероприятии, посвящённом Дню местного самоуправления. Оно проходит в ДК посёлка Родина Псковского района в пятницу, 19 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Валентина Понизовская: Развитию местного самоуправления придается все большее значение. Фото: ПАИ

«Приятно отметить, что впервые президент учредил звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Наша работа – это не просто работа – это ежедневное служение нашим людям, это проблемы, которые проходят через сердце. Мы работаем не потому, что за это заплатят или похвалят, мы так работаем потому, что по-другому не умеем», – подчеркнула она.

Валентина Понизовская также добавила, что всех муниципальных служащих объединяют цели и задачи, поставленные лидерами.

«Одна из важных задач на сегодняшний день – задача, которую нам трактует время, в котором мы живем, – это объединиться вокруг наших лидеров, объединить всех наших жителей, для того чтобы мы могли дать отпор как внешним, так и внутренним угрозам. Мы единая команда, мы всегда работали и будем работать для блага нашего региона», – сказала она.

В рамках мероприятия глава Красногородского муниципального округа также вручила грамоты ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 апреля 2024

Главврач станции переливания крови: Дефицита доноров в Псковской области нет
19 апреля 2024

Валентина Понизовская: Развитию местного самоуправления придается всё большее значение
19 апреля 2024

Как псковичам сэкономить на проезде в автобусе с помощью карты «Мир»
19 апреля 2024

Александр Котов: В системе местного самоуправления работают заинтересованные в развитии страны люди
19 апреля 2024

На фоне прогнозов о непогоде псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности
19 апреля 2024

Память жертв геноцида советского народа почтили представители молодёжных организаций Псковской области
19 апреля 2024

Тала Нещадимова рассказала, когда вернётся тепло в Псковскую область
19 апреля 2024

Михаил Ведерников: Команды муниципалитетов Псковской области сделали серьёзный прорыв

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...