50 лет совместной жизни отметили супруги Беляниновы из Нового Изборска

16:17, 19 апреля 2024, ПАИ

Семейной паре из Нового Изборска вручили памятную медаль «50 лет совместной жизни». Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Екатерина и Владимир Беляниновы отметили золотую свадьбу. Памятную медаль им вручил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

«50 лет – это целая жизнь. Вы достойный пример того, как нужно строить настоящую семью, пример добра и верности, красивых человеческих отношений! Желаю вам счастья, здоровья и благополучия ещё на многие годы!» – отметил Валерий Зайцев.

Напомним, что памятная медаль «50 лет совместной жизни» была учреждена в Псковской области в рамках Года семьи. Эту медаль вручают семейным парам, которые отмечают золотую свадьбу в 2024 году.