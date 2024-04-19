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Общество

50 лет совместной жизни отметили супруги Беляниновы из Нового Изборска

Семейной паре из Нового Изборска вручили памятную медаль «50 лет совместной жизни». Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Екатерина и Владимир Беляниновы отметили золотую свадьбу. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Екатерина и Владимир Беляниновы отметили золотую свадьбу. Памятную медаль им вручил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

«50 лет – это целая жизнь. Вы достойный пример того, как нужно строить настоящую семью, пример добра и верности, красивых человеческих отношений! Желаю вам счастья, здоровья и благополучия ещё на многие годы!» – отметил Валерий Зайцев.

Напомним, что памятная медаль «50 лет совместной жизни» была учреждена в Псковской области в рамках Года семьи. Эту медаль вручают семейным парам, которые отмечают золотую свадьбу в 2024 году.

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50 лет совместной жизни отметили супруги Беляниновы из Нового Изборска

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