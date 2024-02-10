Псковским семьям-долгожителям вручат федеральные и региональные медали

12:22, 10 февраля 2024, ПАИ

Псковским семьям-долгожителям вручат федеральные и региональные медали. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Летом, в День семьи, любви и верности в каждом муниципальном образовании пройдут праздничные мероприятия, и будут вручены медали «За любовь и верность» парам, прожившим в браке от 25 лет», – рассказал он.

Медали будут вручены парам по ходатайству родных, самой пары или руководства муниципалитета. Для этого необходим направить в региональный комитет по социальной защите или территориальный отдел соцзащиты заявление в свободной форме до конца мая. Информацию о подаче ходатайства можно уточнить по телефону: 29-99-95.

Глава региона отметил также, что для Псковской области будет выделено ограниченное количество медалей.

Кроме того, с этого года появились региональные медали к золотой свадьбе – 50 лет совместной жизни. О них можно узнавать в ЗАГСе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. 30 января в Псковской области прошло открытие Года семьи.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены. Глава региона также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность. Помимо этого отмечалось, что на социальную поддержку граждан проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.