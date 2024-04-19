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Общество

Михаил Ведерников присоединился к акции «Мы помним»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников присоединился к акции «Мы помним» Поискового движения России, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона. 19 апреля – День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Михаил Ведерников напомнил, что территория Псковской области во время Великой Отечественной войны долгих три года была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками.

«Здесь создавались лагеря, в которые отправляли гражданское население за связь с партизанами, антигерманские высказывания и «бытовые проступки». Стремясь наказать мирное население, нацисты осуществляли тактику выжженной земли. Было стерто с лица земли более пяти тысяч деревень, каждая пятая из которых так и не возродилась. При этом многие населенные пункты были уничтожены вместе с жителями», – подчеркнул Михаил Ведерников. Он добавил, что всего за время оккупации области в ее нынешних границах было убито свыше 71 тысячи мирных жителей, в том числе 1,4 тысячи детей.

«Это был геноцид советского народа. Мы помним», – заключил глава региона.

К акции «Мы помним» присоединились руководители российских регионов, поисковики, общественники и простые жители со всей страны. Большое количество видеороликов о преступлениях нацистов и их пособников подготовили школьники.

Комплекс памятных мероприятий проводится сегодня в школах, вузах, учреждениях науки и культуры, региональных и муниципальных учреждениях, некоммерческих организациях. Жители со всей страны вспоминают жертв геноцида советского народа.

Напомним, 19 апреля 1943 года издан Указ Президиума Верховного Совета СССР N39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников».

Появление этого документа было первым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированной территории. Этот указ Президиума Верховного Совета СССР стал правовым основанием большой работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против советского народа, которая велась с ноября 1942 года.

Ранее сообщалось, что память жертв геноцида советского народа почтили представители молодёжных организаций Псковской области.

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