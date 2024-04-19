Открытие «Библионочи» состоялось в Себежской районной библиотеке

22:13, 19 апреля 2024, ПАИ

Псковская область принимает участие во всероссийской акции «Библионочь-2024». Открытие «Библионочи» состоялось в Себежской районной библиотеке сегодня, 19 апреля. Об этом пишет районная газета «Призыв».

В этом году мероприятия акции посвящены семейному чтению и пройдут под девизом «Читаем всей семьёй».

Благотворительное мероприятие «Библионочь», которое проводится уже в 13-й раз, в этом году совпало с днём рождения: сегодня Себежской библиотеке исполнилось 105 лет.

Открыл праздничную программу Роберт Маслов игрой на саксофоне. С приветственным словом к гостям обратилась руководитель библиотеки Ирина Иванова.

Также для присутствующих в Себежской районной библиотеке организовали фотозону.