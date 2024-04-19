Открытие «Библионочи» состоялось в Себежской районной библиотеке
Псковская область принимает участие во всероссийской акции «Библионочь-2024». Открытие «Библионочи» состоялось в Себежской районной библиотеке сегодня, 19 апреля. Об этом пишет районная газета «Призыв».
В этом году мероприятия акции посвящены семейному чтению и пройдут под девизом «Читаем всей семьёй».
Благотворительное мероприятие «Библионочь», которое проводится уже в 13-й раз, в этом году совпало с днём рождения: сегодня Себежской библиотеке исполнилось 105 лет.
Открыл праздничную программу Роберт Маслов игрой на саксофоне. С приветственным словом к гостям обратилась руководитель библиотеки Ирина Иванова.
Также для присутствующих в Себежской районной библиотеке организовали фотозону.
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