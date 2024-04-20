Устройство для нарезки лент к маскировочным сетям изготовил житель Себежского района

16:23, 20 апреля 2024, ПАИ

Резак для нарезки лент к маскировочным сетям изготовил житель деревни Сутоки Себежского района Александр Егоров. Об этом пишет газета «Призыв».

Созданием маскировочных лент занимаются в клубе-библиотеке деревни Сутоки. «Снова к нам на помощь пришёл Александр Егоров. Он смастерил нам резак для нарезки лент. В общем, теперь полный набор. Вдоль и поперёк режем материал. Получается быстро. Можем и другим помочь, обращайтесь», – отметила руководитель клуба Нина Суздалева.

Ранее сообщалось, что Александр Егоров также изготовил для клуба станок для нарезки лент для маскировочных сетей. Видеозапись, где показано, как устроено это изобретение, можно увидеть здесь.