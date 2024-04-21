Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вылет самолёта Псков – Москва задерживается на два часа 

Вылет самолёта Псков – Москва задерживается на два часа до 11:00. Таковы данные онлайн-табло московского аэропорта Внуково.

Данные онлайн-табло аэропорта Внуково

По расписанию самолёт должен был вылететь ещё в 9:00. Теперь, если вылет состоится в 11:00, пассажиры прибудут в Псков около 12:30.

Ранее сообщалось, что в начале апреля самолёт из Пскова в Москву задержался из-за неадекватного пассажира, которого в итоге пришлось снять с рейса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 апреля 2024

Вылет самолёта Псков – Москва задерживается на два часа 
20 апреля 2024

Жители Опочки приняли участие в квесте-игре «В семейном кругу»
20 апреля 2024

Валерий Гергиев – о Псковщине и её творцах: Псковичи должны гордиться, что такой гениальный музыкант родился здесь
20 апреля 2024

Великолучане присоединились к акции «Тотальный диктант»
20 апреля 2024

Эндокринолог предупредила о возможности потери памяти из-за выпечки и фастфуда
20 апреля 2024

О правилах безопасности при катании на самокатах и велосипедах напоминают псковичам 
20 апреля 2024

Валерий Гергиев посетил Псковский кремль
20 апреля 2024

Пропавшая 79-летняя псковичка найдена живой 

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...