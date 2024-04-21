Вылет самолёта Псков – Москва задерживается на два часа

09:52, 21 апреля 2024, ПАИ

Вылет самолёта Псков – Москва задерживается на два часа до 11:00. Таковы данные онлайн-табло московского аэропорта Внуково.

По расписанию самолёт должен был вылететь ещё в 9:00. Теперь, если вылет состоится в 11:00, пассажиры прибудут в Псков около 12:30.

Ранее сообщалось, что в начале апреля самолёт из Пскова в Москву задержался из-за неадекватного пассажира, которого в итоге пришлось снять с рейса.