Вылет самолёта Псков – Москва задерживается на два часа
Вылет самолёта Псков – Москва задерживается на два часа до 11:00. Таковы данные онлайн-табло московского аэропорта Внуково.
По расписанию самолёт должен был вылететь ещё в 9:00. Теперь, если вылет состоится в 11:00, пассажиры прибудут в Псков около 12:30.
Ранее сообщалось, что в начале апреля самолёт из Пскова в Москву задержался из-за неадекватного пассажира, которого в итоге пришлось снять с рейса.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 апреля 2024
Валерий Гергиев – о Псковщине и её творцах: Псковичи должны гордиться, что такой гениальный музыкант родился здесь