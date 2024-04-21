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Общество

После четырёх часов задержки самолёт в Псков вылетел из Москвы

После четырёх часов задержки самолёт в Псков вылетел из Москвы. Таковы данные онлайн-табло московского аэропорта Внуково.

Вместо 9:00 лайнер Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Азимут» поднялся в воздух в 12:50. В Псков рейс должен прибыть в 14:24.

Ранее сообщалось, что в начале апреля самолёт из Пскова в Москву задержался из-за неадекватного пассажира, которого в итоге пришлось снять с рейса.

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Вылет самолёта Псков – Москва задерживается на два часа 

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