После четырёх часов задержки самолёт в Псков вылетел из Москвы

13:12, 21 апреля 2024, ПАИ

После четырёх часов задержки самолёт в Псков вылетел из Москвы. Таковы данные онлайн-табло московского аэропорта Внуково.

Вместо 9:00 лайнер Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Азимут» поднялся в воздух в 12:50. В Псков рейс должен прибыть в 14:24.

Ранее сообщалось, что в начале апреля самолёт из Пскова в Москву задержался из-за неадекватного пассажира, которого в итоге пришлось снять с рейса.