Комитет по здравоохранению Псковской области ищет специалиста по работе с обращениями граждан
Комитету по здравоохранению Псковской области в отдел по работе с обращениями граждан требуется специалист. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета.
Требования к соискателям: высшее образование, грамотная письменная и устная речь, пунктуальность, умение соблюдать сроки, наличие эмпатии и нешаблонный подход к работе.
Уровень заработной платы — по итогам собеседования.
Опыт работы в медицине или юриспруденции будет преимуществом. Резюме можно присылать на почту yup.markulan@zdrav.pskov.ru. Контактный номер телефона 29-98-99 (добавочный 131).
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