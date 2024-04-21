Серьгу-двойчатку удалось обнаружить на раскопках в Печорах

18:23, 21 апреля 2024, ПАИ

Серьгу-двойчатку удалось обнаружить в ходе раскопок у церкви Сорока Мучеников Севастийских в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

«Обязательно покажем её вам ещё раз после расчистки и реставрации», – заверили археологи.

Ранее сообщалось, что неожиданно ранние погребения обнаружились на месте некрополя разрушенного псковского монастыря.