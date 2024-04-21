Серьгу-двойчатку удалось обнаружить на раскопках в Печорах
Серьгу-двойчатку удалось обнаружить в ходе раскопок у церкви Сорока Мучеников Севастийских в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
«Обязательно покажем её вам ещё раз после расчистки и реставрации», – заверили археологи.
Ранее сообщалось, что неожиданно ранние погребения обнаружились на месте некрополя разрушенного псковского монастыря.
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