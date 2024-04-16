Неожиданно ранние погребения обнаружились на месте некрополя разрушенного псковского монастыря

13:40, 16 апреля 2024, ПАИ

Неожиданно ранние погребения обнаружились на месте некрополя несохранившегося Введенского монастыря в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале Археологического центра Псковской области.

«Довольно часто археологические раскопки на известном объекте приносят неожиданные сюрпризы. Так и случилось в 2023 на Введенском 1-м раскопе на улице Плехановский Посад в Пскове, – отметили археологи. – Пятно раскопа частично попало на территорию некрополя Введенского монастыря (не сохранился). Монастырь известен по письменным источникам с середины XV века. Однако при изучении некрополя было обнаружено несколько более ранних погребений».

Об этом, в частности, говорят ювелирные украшения, сопровождавшие погребенных: многобусинные (на фото) и перстнеобразные височные кольца, относящиеся к концу XIII – началу XV века. Также в погребениях встретились ножи, что нехарактерно для христианской традиции.

Ранее сообщалось о найденном в Печорах старинном украшении для будущей невесты и о том, что псковичи могут принять участие в археологической экспедиции, которая пройдёт с 20 мая по 9 июня. Экспедиция будет исследовать селище на погосте Выбуты в 15 километрах от Пскова.