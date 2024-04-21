Митрополит Арсений и архиепископ Матфей провели литургию в Псково-Печерском монастыре

18:48, 21 апреля 2024, ПАИ

Митрополит Арсений и архиепископ Матфей совершили литургию в Псково-Печерском монастыре сегодня, 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Песнопения исполнил хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой и братский хор под управлением инока Олега (Гладышева). Митрополит также обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

Затем митрополит Арсений поприветствовал нового игумена обители архиепископа Печерского Матфея. Владыка вручил ему образ преподобномученика Корнилия, игумена Псково-Печерского и панагию с изображением иконы Пресвятой Богородицы.

Владыка Матфей поблагодарил митрополита Арсения и также обратился к присутствующим с приветственным словом.

Ранее сообщалось, что архиепископ Матфей назначен игуменом Успенского Псково-Печерского мужского монастыря.