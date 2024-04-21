Митрополит Арсений и архиепископ Матфей провели литургию в Псково-Печерском монастыре
Митрополит Арсений и архиепископ Матфей совершили литургию в Псково-Печерском монастыре сегодня, 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Песнопения исполнил хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой и братский хор под управлением инока Олега (Гладышева). Митрополит также обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.
Затем митрополит Арсений поприветствовал нового игумена обители архиепископа Печерского Матфея. Владыка вручил ему образ преподобномученика Корнилия, игумена Псково-Печерского и панагию с изображением иконы Пресвятой Богородицы.
Владыка Матфей поблагодарил митрополита Арсения и также обратился к присутствующим с приветственным словом.
Ранее сообщалось, что архиепископ Матфей назначен игуменом Успенского Псково-Печерского мужского монастыря.
Митрополит Арсений и архиепископ Матфей провели литургию в Псково-Печерском монастыре
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