42-летний мужчина пострадал при пожаре в Пскове

10:28, 22 апреля 2024, ПАИ

42-летний мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном жилом доме на Рижском проспекте в Пскове. Его доставили в медучреждение, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Пожарные эвакуировали 15 человек, спасли – 16 (из них три ребёнка).

За трое суток в Псковской области также ликвидировали ещё восемь пожаров. В двухкомнатной квартире на улице Индустриальной в Печорах выгорела одна из комнат. При пожаре погибла 72-летняя женщина. Предварительной причиной возгорания является аварийный режим работы электросети внутри квартиры.

В СНТ «Озёрное-2» Великолукского района сгорел садовый дом. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

В бане в деревне Новохованск Невельского района огонь повредил кровлю, потолок и стену. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в помывочном помещении.

В бане в деревне Черняковицы-2 Псковского района выгорели парная и обрешётка кровли. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Хозяйственная постройка сгорела в деревне Мельница Пустошкинского района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Жилой дом выгорел изнутри в деревне Ямок Дедовичского района. Кроме того, огонь уничтожил кровлю. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри дома.

Жилой дом выгорел изнутри в деревне Шёлково Великолукского района, а также огонь повредил кровлю. Кроме того, выгорел изнутри гараж и кровля. А в гараже сгорел автомобиль Opel Astra. Предварительная причина возгорания – воспламенение паров легковоспламеняющейся жидкости при проведении ремонтных работ. Удалось спасти от огня дом и две хозяйственные постройки.

Огонь повредил пол в жилом доме в деревне Кресты Куньинского района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.