На минувшей неделе 12 человек получили травмы на дорогах Псковской области

10:19, 22 апреля 2024, ПАИ

С 15 по 21 апреля сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1406 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержан один водитель. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГАИ Псковской области.

На минувшей неделе в Псковской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести.