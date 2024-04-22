Псковичей приглашают посетить выставку «Витебский венок»
Псковичей и гостей города приглашают на выставку «Витебский венок», которая откроется 23 апреля в 17:00 в Псковском областном центре народного творчества. Об этом ПАИ сообщили в Доме ремёсел.
Посетители познакомятся с изделиями декоративно-прикладного творчества мастеров народных художественных ремёсел Витебщины, которые включены в государственный список историко-культурных ценностей Белоруссии.
В открытии экспозиции примут участие гости из Витебской области: фольклорный коллектив Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района. Кроме того, народные мастера Белоруссии проведут мастер-классы по ажурному ткачеству и спиральному соломоплетению.
Ранее сообщалось, что в Пскове открылась выставка Зинаиды Петровой «Лик города родного». В экспозиции представлены пейзажи Пскова, мотивы вышивки и народного костюма Псковской области.
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