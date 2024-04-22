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Общество

Отделения «Почты России» изменят график работы в майские праздники

Отделения «Почты России» изменят график работы в майские праздники, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге. 8 мая отделения будут работать по сокращённому графику и закроются на 1 час раньше. С 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия сотрудники почты доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ с учётом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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