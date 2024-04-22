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Ель Псковской области с выставки «Россия» высажена в парке Москвы

Ель Псковской области, которая всю зиму украшала международную выставку-форум «Россия», вместе с другими деревьями, представляющими российские регионы, высажена в одном из столичных парков. Субботник «Еловая аллея» прошел в парке «Ростокинский Акведук» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография предоставлена: Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости

Деревья разместились у входа в парк. В первой группе высажены две ели, символизирующие выставку и столицу России, а остальные объединены по федеральным округам. У каждой из них установлены таблички с информацией о том, как были украшены ели на главной аллее выставки. Вместе высаженные деревья образовали «Еловую аллею», которая станет наследием и напоминанием о Международной выставке-форуме «Россия» как о символе содружества и единства всех регионов страны.

«Проект играет объединяющую роль и показывает многообразие наших регионов, их культурное наследие. Он дал возможность многим регионам увидеть и показать себя. Теперь эти ели будут служить еще не один десяток лет в парке „Ростокинский акведук“», — сказал начальник управления науки и международного сотрудничества Рослесхоза Владимир Дмитриев.

В субботнике по высадке деревьев приняли участие сотрудники Дирекции Выставки и ВДНХ, представители Федерального агентства лесного хозяйства, Префектуры СВАО Москвы и общественного движения «Волонтеры леса».

Напомним, в украшении праздничной ели Псковской области приняли участие местные производители. На ветках были размещены и деревянные и керамические игрушки.

Всего в рамках проекта «Елки России» а главной аллее ВДНХ были размещены 90 живых голубых елей. 89 из них символизируют регионы Российской Федерации, а еще одна ель — саму выставку. В декабре прошлого года их украсили к празднованию Нового года в соответствии с традициями и культурой всех регионов России. Деревья были украшены гирляндами, общая длина которых составила 36 километров. Совокупно на всех елках горели 360 тыс огней.

«Каждый регион украсил деревья от всего своего сердца и в соответствии со своими культурными традициями. И сейчас появляется новая аллея, которая будет олицетворять единство России, будет всем напоминать о нашей удивительной Выставке, которую уже посетили почти 11 млн посетителей», — сказала генеральный директор дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

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