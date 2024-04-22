Учёные из ПсковГУ презентуют книгу «Очерки антропологии дороги: коммуникации русско-белорусского пограничья в XV–XVIII веках»

14:56, 22 апреля 2024, ПАИ

Учёные исторического факультета ПсковГУ презентуют книгу «Очерки антропологии дороги: коммуникации русско-белорусского пограничья в XV–XVIII веках» в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова 23 апреля в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Авторами монографии являются российские и белорусские историки и археологи Максим Колпаков, Дмитрий Михеев, Юлия Колпакова, Александр Довнар и Максим Макаров. Книга будет передана в фонды ведущих библиотек России и Белоруссии, в том числе библиотеки крупных университетов и исследовательских институтов.

Очерки в книге посвящены опыту европейских путешественников, качеству дорог, состоянию транспортных коммуникаций в Великом княжестве Литовском, торговым маршрутам Северо-Запада Русского государства в английских источниках, дороге из Пскова в Нарву в XVII веке.

Книга выпущена издательством «Логос» в 2023 году.

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