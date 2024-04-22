Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учёные из ПсковГУ презентуют книгу «Очерки антропологии дороги: коммуникации русско-белорусского пограничья в XV–XVIII веках»

Учёные исторического факультета ПсковГУ презентуют книгу «Очерки антропологии дороги: коммуникации русско-белорусского пограничья в XV–XVIII веках» в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова 23 апреля в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Презентация книги учёных из ПсковГУ пройдёт в библиотеке имени В. Я. Курбатова. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Авторами монографии являются российские и белорусские историки и археологи Максим Колпаков, Дмитрий Михеев, Юлия Колпакова, Александр Довнар и Максим Макаров. Книга будет передана в фонды ведущих библиотек России и Белоруссии, в том числе библиотеки крупных университетов и исследовательских институтов.

Очерки в книге посвящены опыту европейских путешественников, качеству дорог, состоянию транспортных коммуникаций в Великом княжестве Литовском, торговым маршрутам Северо-Запада Русского государства в английских источниках, дороге из Пскова в Нарву в XVII веке.

Книга выпущена издательством «Логос» в 2023 году.

Ранее сообщалось, что 17 апреля прошла презентация книги Ивана Соловьёва «Отец Владимир» в рамках XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 апреля 2024

​Музей-квартира Ленина в Пскове открылась после реэкспозиции
22 апреля 2024

26 апреля начинаются регулярные пассажирские перевозки до Талабских островов в Псковском озере
22 апреля 2024

Скончалась старейший преподаватель ПсковГУ Эльвира Игнатьева
22 апреля 2024

Руководитель псковского «Следа «Пантеры» рассказала о своём пути
22 апреля 2024

Учёные из ПсковГУ презентуют книгу «Очерки антропологии дороги: коммуникации русско-белорусского пограничья в XV–XVIII веках»
22 апреля 2024

Депутат Денис Иванов предложил ввести в Пскове курортный сбор для туристов
22 апреля 2024

Цифровизацию образования обсуждают на всероссийском форуме в Пскове
22 апреля 2024

Санитарные дни на некоторых объектах Псковского музея переносятся

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...