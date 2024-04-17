Презентация книги Ивана Соловьёва «Отец Владимир» прошла в Пскове

17:14, 17 апреля 2024, ПАИ

Презентация книги Ивана Соловьёва «Отец Владимир» прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова в рамках XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад» сегодня, 17 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Военно-патриотическую повесть посвятили священникам, которые решили отправиться на фронт и стать участниками СВО. В январе этого года издание презентовали в Донецке, а затем и в других уголках России, например в Тульской и Калининградской областях.

«Вера – это тот ресурс, который позволяет преодолеть самый сложный период в своей жизни. Это то, что есть в сердце каждого бойца. Сегодня мы встречаемся со многими свидетельствованиями чудес, которые происходят на линии боевого соприкосновения, удивительными историями спасения наших бойцов. Это отдельная тема, которая достойна отдельного издания. В своё время было издание книги о чудесах во время Великой Отечественной войны. Такое издание может появиться и сейчас», – сказал автор издания Иван Соловьёв.

Отец Владимир – это собирательный образ всех священнослужителей, которые решили служить Родине и к которым шли ещё и за советом, благословением, добавил он.

Также на мероприятии состоялось награждение участников СВО медалью «За верность присяге» памяти генерала-лейтенанта Ивана Дмитриевича Волкова.

Кроме того, в рамках форума прошли презентация издательских проектов фонда «Возрождение Тобольска» и вручение дипломов победителям XXVIII областного конкурса «Псковская книга – 2023».

Напомним, что Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» стартовал в Псковской области 15 апреля. На событии уже в 19-й раз собираются представители литературного сообщества из различных регионов России и представители издательств. В этом году форум посвящён 80-летию образования Псковской области.