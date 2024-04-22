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Политика

Андрей Маковский: Живое политическое пространство в России – нормальное явление

Живое политическое пространство в России – это нормальное явление, а к 2025 году ожидается появление новых политических сил и имён. Об этом ПАИ заявил депутат Псковского областного Собрания, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ПсковГУ Андрей Маковский.

Андрей Маковский: Живое политическое пространство в России – нормальное явление. Фото: ПАИ

«Не совсем верно соотносить итоги президентской кампании и партийной. Люди могут поддерживать лидера и быть в оппозиции к партии, и наоборот. Но при этом, конечно, можно просмотреть определённые тенденции», – сказал он.

Среди тенденций – крепкое электоральное ядро партии власти и электоральный подъём партии «Новые люди». «Объединение «Новых людей» и «Партии роста» обусловлено желанием усиления в рамках инфраструктуры перед кампанией 2026 года. Это логичный шаг», – подчеркнул Андрей Маковский.

Партии ЛДПР и КПРФ испытывают кризис. У ЛДПР – кризис идеологии, потому что у партии есть наследие Владимира Жириновского, но нет понимания того, как его реализовать, а КПРФ затягивает с омоложением партии и вводом новых политиков, заключил он.

Напомним, что у парламентских партий появляются новые возможности в плане объединения и укрупнения. Становится вероятным присоединение «Родины» и «Гражданской платформы» к той или иной парламентской партии. В то же время электоральная база всех парламентских партий, кроме «Единой России», как показали президентские выборы, сужается. Часть традиционного электората ЛДПР и КПРФ на фоне консолидации общества отходит к «Единой России». Другая часть сторонников КПРФ, наоборот, уходит во «внутреннюю миграцию». В любом случае, как показали выборы президента, разрыв между партиями ничтожен и в ходе ЕДГ решающую роль сыграют позиции партий именно на региональном уровне.

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