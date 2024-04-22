Тренировочный ЕГЭ с использованием российской операционной системы пройдёт в Псковской области

17:20, 22 апреля 2024, ПАИ

Тренировочный экзамен в формате ЕГЭ состоится в пункте проведения экзаменов в Писковской средней общеобразовательной школе Псковского района 23 апреля в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Главной целью тренировки является печать и сканирование экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения на российской операционной системе «АльтЛинукс».

На апробации будут присутствовать заместитель директора Федерального центра тестирования Станислав Афанасьев, начальник отдела комитета по образованию Андрей Дмитриев, а также специалисты регионального центра информационных технологий.

Мероприятие проводится в соответствии с планом тренировочных мероприятий по подготовке к ЕГЭ Федеральным центром тестирования, который осуществляет технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, в том числе по организации и проведению ЕГЭ, а также формированию и ведению информационных ресурсов.

Тренировочный экзамен в формате ЕГЭ пройдёт в рамках Всероссийского форума «Российские цифровые технологии в образовании», который организовали комитет по образованию Псковской области и региональный центр информационных технологий.

Напомним, что Всероссийский форум «Российские цифровые технологии в образовании» стартовал в Пскове сегодня, 22 апреля.

В форуме принимают участие порядка 100 специалистов из разных регионов страны, среди которых педагоги, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, образовательных организаций и эксперты IТ-отрасли. В рамках форума пройдут секционные заседания, мастер-классы, творческие площадки и тематические выставки.