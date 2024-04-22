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Лучших муниципальных служащих выбрали в Псковской области

Имена победителей регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» назвали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Имена победителей регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» назвали в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В группе руководителей лучшим стал начальник юридического отдела администрации Стругокрасненского муниципального округа Николай Кокин, второе место заняла заместитель главы администрации Куньинского района – начальник управления социальной политики администрации Куньинского района Олеся Наделко, и третье – начальник управления по работе с территориями администрации Новоржевского муниципального округа Ольга Васильева.

Первое место в группе специалистов завоевала консультант управления образования администрации Псковского района Полина Бобрышева. Второе место получила заместитель начальника отдела технической поддержки комитета информационных технологий администрации Пскова Анастасия Журавлева. И третье место заняла заместитель начальника отдела планирования и аналитики финансового управления администрации Пскова Виктория Дмитриева.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил почётные знаки «Лучший муниципальный служащий» и дипломы победителям. Призёров поздравила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

Организатором конкурса является управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

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