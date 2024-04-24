Евгений Васильев назначен исполняющим обязанности главного врача Псковской детской областной больницы

10:06, 24 апреля 2024, ПАИ

Евгений Васильев назначен исполняющим обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы. Сегодня нового руководителя представили коллективу учреждения, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я для вас буду не тем руководителем, который нагоняет и ругает, но тем, который несёт самую ответственную часть вместе с вами. Я надеюсь, что вместе с вами у меня получится создать одну из лучших больниц в отрасли на всём Северо-Западе. Я знаю каждого и знаю все ваши проблемы. Я сам с ними сталкивался, но на сегодняшний день я хочу, чтобы эти проблемы решались. Вы всегда можете надеяться на меня. Если что-то понадобится, то всегда обращайтесь», – обратился Евгений Васильев к коллективу больницы.

Также в своей речи новый исполняющий обязанности главного врача поблагодарил комитет по здравоохранению Псковской области за оказанное ему доверие и вспомнил, как создавалось отделение по спортивной медицине, которое Евгений Васильев возглавлял ранее. По его словам, комитет сильно рисковал, поставив на должность руководителя врача без подходящего опыта, тем не менее отделение успешно работало и продолжает работать.

Евгений Васильев родился в Пскове в 1985 году. Он окончил Тверскую государственную медицинскую академию и институт права, экономики и управления ПсковГУ.

С 2008 года он работает в Детской областной клинической больнице. В 2019 году он был назначен на должность заместителя главного врача по спортивной медицине, а с 2022-го – главным внештатным спортивным врачом Псковской области. Кроме того, в 2022-м Евгений Васильев был избран депутатом Псковской городской Думы.

Он трижды выполнял врачебный долг в рамках СВО. Кроме того, Евгений Васильев был награждён губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым за спасение жизни и сохранение здоровья граждан Российской Федерации на территории Луганской народной республики.

Статью о жизни, работе и командировках Евгения Васильева можно прочитать по ссылке.