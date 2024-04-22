Эксперт рассказал об истории псковского боксёрского турнира «Малиновый звон»

20:55, 22 апреля 2024, ПАИ

Об истории создания псковского традиционного боксёрского турнира «Малиновый звон» рассказал председатель Федерации бокса Пскова Вячеслав Ярулин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 апреля.

«Этот турнир впервые прошёл как матчевая встреча между Псковом и Великими Луками где-то в 1982 году. Евгений Лазебный тогда приехал в Псков из Иванова. Стал работать тренером. Он договорился с другим тренером из Великих Лук Евгением Клевцовым о проведении такой матчевой встречи. Сначала это был простой турнир. Потом со временем его стали посвящать дню рождения Владимира Ленина, затем ещё по-другому называли. Где-то в 1992 году корреспондент «Псковской правды» Виктор Васильев предложил название «Малиновый звон». Всем понравилось. На следующий год мы опять проводили этот турнир памяти Ленина, но все нам звонили и спрашивали: «Когда будет «Малиновый звон»?» Мы решили его так и оставить», – поделился Вячеслав Ярулин.

Эксперт также добавил, что корреспондент «Псковской правды» придумал для турнира эмблему. «На ней были изображены воробей в боксёрских перчатках и название «Бей первым, Федя», отсылая к фильму «Бей первым, Фредди!», – сказал он.

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