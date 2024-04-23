В Пскове определили победителей городского конкурса проектов ТОС
20 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Пскова стали победителями городского конкурса, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
Всего на конкурс было подано 22 заявки от 15 ТОС. Две из них были отклонены. С полным реестром заявок можно ознакомиться здесь.
«На территориях ТОС появятся детские и спортивные площадки, ограждения и навесы, новые почтовые ящики и контейнерные площадки, видеонаблюдение, окна и двери», – отметил глава Пскова.
Кроме того, он добавил, что по итогам конкурса образовалась экономия призового фонда. В связи с этим в ближайшее время будет объявлен дополнительный конкурс проектов ТОС. «Кто не успел подать заявки, у вас есть ещё один шанс!» – призвал Борис Елкин.
Ранее сообщалось, что семь проектов ТОС Пскова победили в региональном конкурсе.
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