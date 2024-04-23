Света временно не будет в Островском районе
Электроэнергии временно не будет в Острове и Островском районе завтра, 24 апреля, с 9:30 до 16:30. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Без света останутся деревни Ногино, Городище, Плодопитомник, а также улицы Восточная, Островская, 25-летия Октября, Южная, Калинина и Островский переулок.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.
Ранее был опубликован график отключения электроснабжения в Куньинском районе.
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