Света временно не будет в Островском районе

10:56, 23 апреля 2024, ПАИ

Электроэнергии временно не будет в Острове и Островском районе завтра, 24 апреля, с 9:30 до 16:30. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Без света останутся деревни Ногино, Городище, Плодопитомник, а также улицы Восточная, Островская, 25-летия Октября, Южная, Калинина и Островский переулок.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.

Ранее был опубликован график отключения электроснабжения в Куньинском районе.