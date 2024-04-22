Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

11:03, 23 апреля 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Садовый дом на улице Солнечной в деревне Тямша выгорел изнутри, а также в нём сгорела кровля. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования внутри садового дома.

В посёлке Кунья на улице Песочной в жилом доме огонь повредил потолочное перекрытие, веранда закопчена. Предварительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве твердотопливного отопительного котла. Жилой дом спасли от огня.

В двухэтажном многоквартирном жилом доме на проспекте Гагарина в Великих Луках на лестничной площадке первого этажа сгорел мусор. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных.

В СНТ «Яблонька» Островского района сгорела баня. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки внутри постройки.