Осталась неделя до завершения голосования по выбору новых объектов благоустройства

11:59, 23 апреля 2024, ПАИ

Осталась неделя до завершения голосования по выбору новых объектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Сейчас свой выбор за объект благоустройства сделали более 80 тысяч жителей по всей Псковской области. При этом уже есть явные лидеры в некоторых муниципалитетах. Например, в Пскове лидирует пешеходная зона вблизи Чертова ручья на улицах А. Алехина и Загородной. За неё проголосовали почти три тысячи горожан. За территорию на улице Звездной и Юности проголосовали около 2,6 тысячи раз.

Великолучане в рамках голосования наибольшее предпочтение пока отдают будущему благоустройству пешеходной зоны на проспекте Гагарина (более 2,8 тысячи голосов). На втором месте в рейтинге разместился городской пляж на улице Рабочей (свыше 2,4 тысячи голосов). Третий в списке — сквер на площади Калинина (около 1,6 тысячи голосов).

Всего на ежегодное голосование в этом году в регионе вынесено 78 общественных территорий.

Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на сайте через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров. Принять участие в голосовании может любой житель субъекта РФ старше 14 лет.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.