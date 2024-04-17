Три объекта в Псковском районе приводят в порядок по программе ФКГС
Три объекта в Псковском районе приводят в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». О ходе работ по благоустройству этих территорий рассказала глава Псковского района Наталья Фёдорова.
«Подрядчик уже приступил к работам на площадке в деревне Соловьи. Между домами существует обширная территория. И третий подрядчик сейчас выполняет работы на улице Набережной – благоустройство прибрежной полосы идёт в дерене Родине. С каждым годом благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» появляется всё больше и больше комфортных, благоустроенных объектов, которые востребованы жителями», – сказала Наталья Фёдорова.
Кроме того, глава района рассказала, что сейчас в деревне Тямша Псковского района благоустраивают «Мамин парк». На данный момент подрядчик готовится к укладке асфальта, завершает установку световых опор и ограждения.
Напомним, благоустройство территорий в рамках программы «Формирования комфортной городской среды» зависит от активности жителей. Почти 70 тысяч жителей Псковской области уже отдали свой голос за объекты, которую приведут в порядок в следующем году.
Сейчас на голосовании в Псковском районе находятся три территории: сквер в деревне Серёдка, сквер в деревне Неёлово, двор в Писковичах.
Сделать выбор в пользу того или иного общественного пространства можно удалённо, на сайте проекта, до 30 апреля. Принять участие в голосовании может любой россиянин старше 14 лет.
Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, уже в следующем году обновят по нацпроекту.
В этом году в списке претендентов на благоустройство 78 общественных территорий региона. В Пскове в голосовании примет участие 17 пространств, в Великих Луках – четыре территории.
Полный перечень участников рейтингового голосования в регионе.
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