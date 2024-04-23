Ремесленная ярмарка откроется в Пскове 30 апреля
Ремесленная ярмарка Беклешова откроется в Пскове 30 апреля. Об этом рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Кристина Кобызь в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».
«Приближается весна, и, несмотря на дождливую погоду, гости на майские праздники выбирают наш город. Мы на территории Центра туризма и творческих индустрий на Георгиевской, 4 30 апреля уже готовы открыть сезон ремесленной ярмарки у Беклешова», – отметила Кристина Кобызь.
По её словам, в прошлом году всем гостям полюбился организованный блошиный рынок, однако в этом году формат мероприятия решили расширить. Кроме того, на ярмарке будут продаваться цветы и саженцы. «Мы приглашаем не только любителей антиквариата, но и ремесленников, мастеров ручной работы», – пояснила она.
Открытие ярмарки состоится 30 апреля с 11:00 до 13:00. «А потом каждую субботу с 11:00 до 15:00 ждём и партнеров, и антикваров, и ремесленников. Всем готовы будем найти место и роль на ярмарке», – сказала Кристина Кобызь.
Те, кто хочет принять участие в ярмарке, могут зарегистрироваться по телефону 29-01-01, а также на информационной стойке на Георгиевской, 4.
Ранее сообщалось, что фермерская ярмарка на улице Воровского вновь откроется в Пскове.
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