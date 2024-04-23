Александр Авраменко остаётся работать в должности временно исполняющего полномочия главы Гдовского района

11:47, 23 апреля 2024, ПАИ

Александр Авраменко остаётся работать в должности временно исполняющего полномочия главы Гдовского района, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря» с сессии районного Собрания, которая проходит сегодня, 23 апреля.

Ранее Александр Авраменко отозвал своё заявление об уходе. Сегодня на сессии районного Собрания депутаты единогласно приняли его решение о продолжении деятельности по возглавлению работы районной администрации.

Напомним, Александра Авраменко назначили временно исполняющим полномочия главы Гдовского района 26 марта.