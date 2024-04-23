Александр Авраменко остаётся работать в должности временно исполняющего полномочия главы Гдовского района
Александр Авраменко остаётся работать в должности временно исполняющего полномочия главы Гдовского района, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря» с сессии районного Собрания, которая проходит сегодня, 23 апреля.
Ранее Александр Авраменко отозвал своё заявление об уходе. Сегодня на сессии районного Собрания депутаты единогласно приняли его решение о продолжении деятельности по возглавлению работы районной администрации.
Напомним, Александра Авраменко назначили временно исполняющим полномочия главы Гдовского района 26 марта.
Александр Авраменко остаётся работать в должности временно исполняющего полномочия главы Гдовского района
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